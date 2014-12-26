Донецькі бойовики хочуть скасувати комендантську годину для "нормального" святкування
14:20, 26 грудня 2014Суспільство
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Представники незаконних збройних формувань планують скасувати "комендантську годину" у Донецьку з вечора 31 грудня до ранку 3 січня.
У Донецьку хочуть скасувати комендантську годину / zn.ua
Про це повідомив ватажок бойовиків ДНР Олександр Захарченко, передає Новости Донбасса "з посиланням на сайт сепаратистів.
"Скасуємо (комендантську годину) на 31-е грудня і до 3-го числа", - сказав він. За словами лідера злочинного громадського об'єднання "ДНР", цих трьох днів буде достатньо для нормального святкування.
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В даний час "комендантську годину", встановлений в Донецьку збройними сепаратистами,діє з 23:00 до 05:00.
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