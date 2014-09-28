В Алчевську бойовики оголосили воєнний стан та примусову мобілізацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ "ЛНР" почали видавати "паспорти" (фото) "Втрачаючи підтримку населення, бойовики намагаються у примусовий спосіб поповнити свої лави. В Алчевську одне з незаконних збройних формувань оголосило загальну мобілізацію. Примусовій мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 50 років. Також з сьогоднішнього дня бойовики запроваджують у місті так званий воєнний стан. З 22.00 до 06.00 в Алчевську буде запроваджено "комендантську годину", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, в окремих містах бойовики змушують воювати підлітків та пенсіонерів.