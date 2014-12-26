Знесення багатоповерхівки в Севастополі продовжать завтра: район евакуювали і перекрили
Чергову спробу епічного знесення недобудованого будинку в центрі Севастополя буде здійснено в суботу, о 09:00 за Києвом.
Про це повідомляє ТАСС.
16-поверховий будинок, на думку окупаційної влади, незаконно побудований на мисі Кришталевий, в п'ятницю встояв після двох спрямованих вибухів. Третій вибух був запланований на 18:00 за Києвом.
Представники забудовника скептично поставилися до планів знесення.
Читайте такожУ Севастополі триває боротьба між окупантами та багатоповерхівкою: дім витримав вже два вибухи"Це монолітний залізобетон. Він побудований як дзот, його гаубицею не пробити. Він розрахований на сейсміку 10 балів", - заявив, прибувши на мис Кришталевий, керівник фірми-забудовника.
Мешканці прилеглих будинків в радіусі 250 метрів напередодні були евакуйовані в найближчий готель. Вулиці на мисі Кришталевий закрили для проїзду.
Перший вибух