Знесення багатоповерхівки в Севастополі продовжать завтра: район евакуювали і перекрили

Про це повідомляє ТАСС.

16-поверховий будинок, на думку окупаційної влади, незаконно побудований на мисі Кришталевий, в п'ятницю встояв після двох спрямованих вибухів. Третій вибух був запланований на 18:00 за Києвом.

Представники забудовника скептично поставилися до планів знесення.

Читайте такожУ Севастополі триває боротьба між окупантами та багатоповерхівкою: дім витримав вже два вибухи"Це монолітний залізобетон. Він побудований як дзот, його гаубицею не пробити. Він розрахований на сейсміку 10 балів", - заявив, прибувши на мис Кришталевий, керівник фірми-забудовника.

Мешканці прилеглих будинків в радіусі 250 метрів напередодні були евакуйовані в найближчий готель. Вулиці на мисі Кришталевий закрили для проїзду.

Перший вибух