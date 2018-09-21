"Схожа на повію": Лорак з голим животом і ланцюгом на шиї розкритикували в Instagram (фото)

Співачка сфотографувалася в блискучому золотистому топі, відкриває живіт, і чокере у вигляді масивної ланцюга.

Опальну українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за сміливий образ. Співачка сфотографувалася в блискучому золотистому топі, який відкриває живіт, і чокері у вигляді масивної ланцюга.

Користувачі мережі визнали такий спосіб надто відвертим і написала Лорак безліч гнівних коментарів.

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"Ці бридкі прикраси і одяг роблять її схожою на повію, реально! Дуже убого", "Стрьомна така!", "Ані в образі нічного метелика! Жахливі прикраси і топ "щоб всі бачили на чому я будувала кар'єру".... і обличчя все ненатуральне, силікон скрізь, жах!", "Вигинається, як - стара качка!", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, що багатьом користувачам образ співачки все ж сподобався і вони написали безліч компліментів на адресу співачки.

Як повідомляв УНІАН, Пугачова у відвертому образі затьмарила Лободу на спільному фото.