Громадян України на літаку AirAsia не було

Про це у своєму "Твіттері" повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс, передає радіо "Свобода".

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"За повідомленнями нашого посольства в Індонезії, громадян України на борту зниклого літака авіакомпанії AirAsia не було", - сказав він.

Літак авіакомпанії Air Asia, що здійснював рейс з індонезійської Сурабаї у Сінгапур, втратив зв'язок з наземними службами в Джакарті сьогодні вранці. На борту літака перебували 155 пасажирів (більшість - індонезійці) і 7 членів екіпажу. Пошукові роботи тривають у водах біля острова Белитунг.