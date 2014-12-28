Маяк зниклого лайнера Air Asia не подає сигналів - рятувальники

Про це заявив глава столичного відділення рятувальної служби Сутрисно, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Detik.com.

"Зазвичай розміщений в корпусі літака радіомаяк подає сигнал у випадку (зовнішнього) впливу. Якщо мав місце такий вплив на літак або він потрапив у воду, обов'язково повинен бути сигнал", - заявив він.

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Довідка. Авіалайнер Airbus A320-200 компанії Air Asia, що здійснював рейс QZ8501 з індонезійської Сурабаї у Сінгапур, пропав з диспетчерських радарів в ніч на неділю. За даними перевізника, в останній раз він виходив на зв'язок в 07.24 за місцевим часом. На борту судна перебували 155 пасажирів і 7 членів екіпажу, в тому числі 156 громадян Індонезії, три південнокорейця, один сінгапурець і по одному підданому Великобританії та Малайзії.