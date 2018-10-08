"Чисте небо-2018": в Україні стартували військові навчання за участю американських літаків (фоторепортаж)
18:37, 08 жовтня 2018Суспільство
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У навчаннях "Чисте небо-2018" візьмуть участь 9 країн.
В Україні розпочинаються багатонаціональні військові навчання "Чисте небо-2018" за участю американських літаків.
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Зокрема, в 12-денних спільних багатонаціональних навчаннях беруть участь 9 країн - Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, США та Україна.
Раніше повідомлялося, що літаки повітряних сил США F-15C Eagles і C-130J Super Hercules прибули до України для участі в міжнародних військових навчаннях "Чисте небо-2018".
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