"Чисте небо-2018": в Україні стартували військові навчання за участю американських літаків (фоторепортаж)

У навчаннях "Чисте небо-2018" візьмуть участь 9 країн.

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