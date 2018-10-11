ГПУ підозрює Поклонську у переслідуванні Сенцова

Також у переслідуванні українських політв'язнів підозрюється заступник голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденко.

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України "екс-прокурору Республіки Крим" Наталії Поклонській. А також заступнику голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденка - за ч. 3 ст. 146 КК України.

Як повідомили прес-службі відомства, йдеться, зокрема, про переслідування українського режисера Олега Сенцова та політв'язня Олександра Кольченка.

Читайте також"Міг стати рослиною": російські тюремники підтвердили, що збиралися насильно годувати Сенцова

"Так, Н. Поклонська після вступу до злочинної організації, створеної службовими особами органів влади РФ, метою діяльності якої була зміна меж території України, організувала незаконне переслідування громадян України, що відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України, особисто взяла участь у судовому засіданні та підтримала клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою О. Сенцову, О. Кольченку, О. Чирнію, Г. Афанасьєву, а заступник голови Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим Д. Діденко обрав ці запобіжні заходи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за нормами ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Виходячи з цього, будь-який документ, виданий цими органами та/або особами, є недійсним і не створює правових наслідків.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в прокуратурі Автономної Республіки Крим підписано повідомлення про підозру колишній так званій "прокурору Криму" Наталії Поклонській у порушенні законів та звичаїв війни.