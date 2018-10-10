Прокуратура звинувачує Поклонську в порушенні законів і звичаїв війни

Генпрокурор наголосив, що колишня так звана "прокурор Криму" Наталія Поклонська за українським законодавством набула статусу підозрюваної.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що в прокуратурі Автономної Республіки Крим підписано повідомлення про підозру колишній так званій "прокурору Криму" Наталії Поклонській у порушенні законів та звичаїв війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав на презентації стратегії розвитку прокуратури АРК на 2019-2022 роки.

"Сьогодні статусу підозрюваної за українським законодавством... набула Наталія Поклонська. Щодо неї зранку складено і підписано повідомлення про підозру за те, що перебуваючи на посаді так званого "прокурора Республіки Крим", вона вчинила порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами", - заявив Луценко.

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Він сказав, що "йдеться не лише про статтю державної зради, яка була оголошена раніше, але і про статтю 438 ч.1 за порушення законів та звичаїв війни". "Це воєнні злочини", - додав Луценко.

Генпрокурор додав, що Поклонська також підозрюється і в особистій участі в забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, який вона називала "екстремістською організацією". Крім того - у затвердженні відповідно до КПК РФ обвинувального висновку у кримінальних справах відносно заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза і ще п'ятьох кримських татар за нібито "організацію масових заворушень". "А насправді - за конституційне право, дароване українським Основним законом на мирні протести", - сказав Луценко.

Крім того, ще один епізод стосується участі Поклонської у переслідуванні українського режисера Олега Сенцова. "Зараз остаточно допрацьовується і найближчим часом буде також пред'явлено громадянці Поклонській", - сказав генпрокурор.

Довідка УНІАН. Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою «прокурором Республіки Крим». Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар та заборону у 2016 році діяльності Меджлісу.