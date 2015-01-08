На Житомирщині ще на один пам’ятник Леніну стало менше
23:05, 08 січня 2015Суспільство
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У селищі Корнин у Житомирській області невідомі повалили черговий пам’ятник Леніну.
У Житомирській області ще на один пам’ятник Леніну стало менше / opgks.info
Про це на своїй сторінці Facebook сьогодні написала житомирська журналістка та громадська активістка Олена Галагуза, передає кореспондент УНІАН.
«6 січня у смт. Корнин Попільнянського району невідомими патріотами було повалено черговий пам’ятник Леніну», - пише Галагуза.
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Як повідомляв УНІАН, пам’ятник Леніну у Житомирі був повалений в ніч з 20 на 21 лютого 2014 року.
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