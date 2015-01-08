На Житомирщині ще на один пам’ятник Леніну стало менше



Про це на своїй сторінці Facebook сьогодні написала житомирська журналістка та громадська активістка Олена Галагуза, передає кореспондент УНІАН.

«6 січня у смт. Корнин Попільнянського району невідомими патріотами було повалено черговий пам’ятник Леніну», - пише Галагуза.

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Як повідомляв УНІАН, пам’ятник Леніну у Житомирі був повалений в ніч з 20 на 21 лютого 2014 року.