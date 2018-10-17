Фонд Бориса Ложкіна передав обладнання для Центру дитячої кардіології на 9 млн грн

16 жовтня Борис Ложкін і Надія Шаломова, засновники Благодійного фонду Бориса Ложкіна, передали медичне обладнання до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії під керівництвом Іллі Ємця. Про це Ложкін повідомив на своїй Facebook-сторінці. Вартість пожертви склала понад 9 млн грн.

«Сьогодні ми передали Центру Ємця високотехнологічний апарат штучного кровообігу Maquet HL 20, який був придбаний на кошти, отримані в ході четвертого аукціону «Мистецтво заради життя». Винахід апарату штучного кровообігу свого часу зробив можливим проведення складних операцій на серці. На час операції серце «відключають» і апарат, по суті, виконує його функції», - повідомив Ложкін.

Перший благодійний аукціон, організований Фондом Бориса Ложкіна, відбувся в травні 2015 року. Мета проекту - порятунок життів українських дітей шляхом збору коштів на підтримку вітчизняних дитячих медичних установ.

«Це був своєрідний експеримент. Ми ще не знали, що ідея об'єднати на одному майданчику українських меценатів та провідних художників заради допомоги дитячим медичним установам і порятунку життя українських дітей стане не просто успішною, а й перетвориться на велику справу та добру традицію», - каже Ложкін.

За виручені на першому аукціоні кошти Фонд придбав універсальний УЗ-апарат Philips EPIQ-7, який дозволяє діагностувати хвороби серця у дітей ще до народження, в утробі матері. В Україні таке обладнання з'явилося вперше. Апарат був переданий Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. За майже три роки його роботи було обстежено більш ніж 7600 дітей і 2900 вагітних жінок. Також фонд придбав реанімаційне місце для новонароджених, яке створює оптимальні умови для одужання дітей в післяопераційний період. За той же період лікування на ньому пройшли понад 250 дітей, в тому числі прооперованих в перші години життя.

У березні 2016 «Мистецькому Арсеналі» відбувся другий аукціон «Мистецтво заради життя». На зібрані від продажу 70 творів мистецтва кошти Фонд Бориса Ложкіна придбав та передав дитячому кардіологічному Центру два апарати Flow-I виробництва компанії Maquet Critical Care (Швеція). Ця система працює на базі реанімаційного апарату штучної вентиляції легенів і дозволяє проводити анестезію навіть новонародженим або недоношеним дітям. За допомогою двох анестезіологічних апаратів Flow-I за майже два роки їх роботи було проведено понад 1500 операцій, в тому числі на серцях немовлят вагою до 2 кг.

Третій аукціон відбувся в червні 2017 року. Цього разу кошти Фонд Бориса Ложкіна направив на створення відділення постінтенсивного догляду та реабілітації недоношених дітей на базі Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України. Головне завдання цього відділення - висококваліфікована медична допомога та реабілітація новонароджених дітей з групи ризику: народжених передчасно або з перинатальною патологією. На кошти благодійників була проведена капітальна реконструкція приміщення та придбано обладнання для проведення інтенсивної терапії дітям з перинатальною патологією - апарати штучної вентиляції легенів, монітори пацієнтів, апарати реєстрації доклінічних судом, лампи фототерапії, пульсоксиметри, кювези. В кінці грудня 2017 року відділення розпочало свою роботу. У відділенні, розрахованому на 15 ліжок, лікарі можуть надавати допомогу понад 300 дітям щорічно.

Цього року аукціон «Мистецтво заради життя» пройшов 19 червня в «Мистецькому Арсеналі». Було продано більше 70 творів мистецтва провідних сучасних українських художників. Як зазначив Борис Ложкін, Фонд планує продовжити проведення аукціонів.

«Не знаю жодної людини, яка могла б залишитися байдужою до того, що роблять в Центрі. І щороку благодійний аукціон «Мистецтво заради життя», який проводить наш фонд, це переконливо доводить: все більше людей приєднується до нашої ініціативи. Це художники, які рік за роком надають свої роботи, і, звичайно ж, учасники - провідні меценати України», - каже Борис Ложкін.