У Слов'янську вчергове не змогли повалити пам'ятник Леніну

Проте зробити це вчергове не вдалося, йдеться в сюжеті ТСН.

Натовп з українськими стягами в руках вимагав терміново демонтувати пам'ятник вождеві. Дехто навіть закинув трос на монумент попри те, що під ним стояв дідусь.

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Демонтувати пам'ятник Леніну громада все ж вирішила цивілізовано. Як і коли - незабаром домовляться на місцевій раді.