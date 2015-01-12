У Слов'янську вчергове не змогли повалити пам'ятник Леніну
00:26, 12 січня 2015Суспільство
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У звільненому від бойовиків Слов'янську на Донеччині вчергове хотіли знести пам'ятник Леніну, що стоїть у центрі міста.
Демонтувати пам'ятник громада вирішила цивілізовано / ТСН
Проте зробити це вчергове не вдалося, йдеться в сюжеті ТСН.
Натовп з українськими стягами в руках вимагав терміново демонтувати пам'ятник вождеві. Дехто навіть закинув трос на монумент попри те, що під ним стояв дідусь.
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Демонтувати пам'ятник Леніну громада все ж вирішила цивілізовано. Як і коли - незабаром домовляться на місцевій раді.
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