День Маркетолога 2018: коли відзначається, історія свята

Маркетологи вивчають смаки і вподобання споживачів, а також просувають товари на ринку.

25 жовтня в Україні відзначають День маркетолога.

Свято не закріплено на офіційному рівні, однак дату обрали не випадково. 25 жовтня 1975 року в СРСР було видано указ створити спеціальне міністерство з управління маркетингом і рекламою.

А ось перші лекції з маркетингу пройшли на початку XX століття в Америці. Першими стали Каліфорнійський, Мічиганський та Іллінойський університети.

Саме слово реклама походить від латинського reclamare - викрикувати. Маркетологи вивчають смаки і переваги споживачів і просувають товари на ринку. Від їх професіоналізму залежить успіх будь-якого бізнесу. Саме завдяки маркетологам ми з вами знаємо багато гучних рекламних слоганів, без яких вже не уявляємо певні товари.

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День маркетолога відзначається не тільки в Україні, але і в Росії, Білорусі та інших країнах СНД. Оскільки свято неофіційне, урочистості проводяться в дуже вузькому колі. На цю дату зазвичай призначаються з'їзди, науково-практичні конференції, форуми, круглі столи.

Багато компаній також влаштовують в День маркетолога змагання і корпоративи.

Цікаво, що згідно з дослідженням журналу Forbes, професія маркетолога вважається однією з найбільш ненависних. Нарівні з нею стоять такі спеціальності, як провідний веб-розробник, технічний спеціаліст і спеціаліст технічної підтримки.