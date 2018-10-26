В Інтернеті знайшли прямі рейси з Кіпру до окупованого Криму (фото)
10:59, 26 жовтня 2018Суспільство
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Польоти з європейських країн до окупованого півострова заборонені з 2014 року після того, яка Росія захопила Крим.
Набережна Ларнаки / фото larnakaregion.com
На сайті російської авіакомпанії знайшли прямі рейси з Кіпра до окупованого Криму.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, журналісти встигли опублікувати скріни з сайту авіаперевізника, де видно - той пропонує прямі рейси з Ларнаки до Сімферополя. Коли новина розповсюдилася, з сайту авіакомпанії пропозиція про прямі рейси зникла - тепер потрапити до Криму окупанти пропонують лише через Москву.
Польоти з європейських країн до окупованого півострова заборонені з 2014 року після того, яка Росія захопила Крим.
На сайті російської авіакомпанії знайшли прямі рейси з Кіпра до окупованого Криму
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