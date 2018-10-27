Солісткам російської групи "Дві Маші" заборонили в’їзд в Україну за відвідування окупованого Криму

Прикордонники зняли артисток з потяга «Москва-Кривий Ріг» і найближчим часом відправлять в Росію.

Прикордонники не пустили в Україну і заборонили в’їзд на три роки російській групі «Дві Маші», яка незаконно їздила до окупованого Криму.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«Так, сьогодні вранці, під час прикордонного контролю потяга «Москва-Кривий Ріг», в одному з вагонів прикордонниками виявлено громадянок РФ - солісток групи «Дві Маші». Росіянки планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові сьогодні ввечері», - йдеться у повідомленні.

Але, як зазначається, під час проведення додаткового контролю з'ясувалось, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів та зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску.

«Солісток групи «Дві Маші» буде повернуто до Росії найближчим часом», - додали в ДПСУ.