Віра Брежнєва підкорила мережу спокусливим відео
10:16, 19 жовтня 2018Суспільство
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Шанувальникам сподобався кокетливий образ Брежнєвої.
🐾 не підходьте дуже близько 😉 Сережки @messikajewelry ( special edition ) Волосся @marinaroy11 Мейк @lyubovmua Настрій #грайливе
Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в мережу спокусливе відео.
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Відповідний ролик можна подивитися в Instagram артистки. "Не підходьте дуже близько", - йдеться у підписі до відео.
У ролику Брежнєва позує в чорному вбранні з відкритою спиною і грайливо крутиться перед камерою.
Раніше популярна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва зачарувала мережу оголеним тілом.
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