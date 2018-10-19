Віра Брежнєва підкорила мережу спокусливим відео

Шанувальникам сподобався кокетливий образ Брежнєвої.

Переглянути цей допис в Instagram 🐾 не підходьте дуже близько 😉 Сережки @messikajewelry ( special edition ) Волосся @marinaroy11 Мейк @lyubovmua Настрій #грайливе Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 18 Жов 2018 р. о 9:08 PDT

Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в мережу спокусливе відео.

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Відповідний ролик можна подивитися в Instagram артистки. "Не підходьте дуже близько", - йдеться у підписі до відео.

У ролику Брежнєва позує в чорному вбранні з відкритою спиною і грайливо крутиться перед камерою.

Раніше популярна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва зачарувала мережу оголеним тілом.