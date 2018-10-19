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Віра Брежнєва підкорила мережу спокусливим відео

10:16, 19 жовтня 2018
Суспільство
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Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в мережу спокусливе відео.

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Відповідний ролик можна подивитися в Instagram артистки. "Не підходьте дуже близько", - йдеться у підписі до відео.

У ролику Брежнєва позує в чорному вбранні з відкритою спиною і грайливо крутиться перед камерою.

Раніше популярна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва зачарувала мережу оголеним тілом.

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Теги: #відео#Віра Брежнєва