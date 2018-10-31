В Одесі під будівлею мерії проходять мітинги (фото)
11:04, 31 жовтня 2018Суспільство
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Мешканці висоток «Гагарін Плаза» борються з появою під їхніми вікнами величезних промислових кондиціонерів нового торгового центру.
Пож мерією проходять мітинги / "Думська"
Одразу кілька мітингів проходить під стінами мерії в Одесі, де зараз починається сесія міської ради.
Як передає «Думська», частина мітингувальників виступає проти забудови Гагарінського плато і санаторію «Червоні Зорі».
Мешканці висоток «Гагарін Плаза» борються з появою під їхніми вікнами величезних промислових кондиціонерів нового торгового центру.
"Думська"
Крім того, нагадати про себе прийшли ошукані інвестори житлового комплексу на Мечникова, 82.
Як повідомляв УНІАН, у Києві мешканці двох багатоповерхівок перекрили проїзд на Харківському шосе - лівий берег столиці в пробках.
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