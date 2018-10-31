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В Одесі під будівлею мерії проходять мітинги (фото)

11:04, 31 жовтня 2018
Суспільство
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Пож мерією проходять мітинги / "Думська"

Як передає «Думська», частина мітингувальників виступає проти забудови Гагарінського плато і санаторію «Червоні Зорі».

Мешканці висоток «Гагарін Плаза» борються з появою під їхніми вікнами величезних промислових кондиціонерів нового торгового центру.

"Думська"

Крім того, нагадати про себе прийшли ошукані інвестори житлового комплексу на Мечникова, 82.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мешканці двох багатоповерхівок перекрили проїзд на Харківському шосе - лівий берег столиці в пробках.

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Теги: #Одеса#мітинги