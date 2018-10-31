У Києві мешканці двох багатоповерхівок перекрили проїзд на Харківському шосе - лівий берег столиці у заторах (фото, відео)

Ще вчора мешканці так званих «будинків Войцеховського», яким відключили енергопостачання, перекрили Харківське шосе. Страйк продовжувався всю ніч, наразі двоє представників пішли на переговори в ДТЕК.

З учорашнього вечора кияни страйкують через відключення від електропостачання двох так званих «будинків Войцеховського», розташованих за адресами вул. Харківське шосе, 19 та 19-А.

Як повідомляє «Громадське», мітингувальники пропускають лише карети швидкої та трамваї, інколи — легкові автомобілі з боку Дарницької площі.

Мешканці будинків не планують припиняти протест до повернення електроенергії. Один з мітингувальників Вадим Нагорний разом з головою ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) сьогодні зранку пішли на переговори в компанію-постачальницю електрики ДТЕК. За словами Нагорного, будинок відключили саме за борги «ДТЕК Київські електромережі» у розмірі 2,7 мільйона гривень.

Як повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації, через страйк заблоковано рух автобусних маршрутів №№ 42, 51, 45, 63, 115. Роботу автобусів організовано: автобус № 45 від Дарницької пл. до ст. м. «Дарниця»; автобус № 42 – до вул. Митрополита Шептицького; автобус № 51 до ст. м. «Либідська»; автобус № 63 до ст .м. «Лісова»; автобуси маршруту № 115 до Контрактової пл. З вул. Привокзальної автобус № 45 їде до просп. Григоренка, № 51 – до ст. м. «Червоний хутір», № 63 – вул. Привокзальна – ст. м. «Червоний хутір».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня 2017 року мешканці «новобудов Войцеховського» перекривали рух транспорту на Харківському шосе через проблеми з електро- і водопостачанням у їхніх помешканнях. У результаті переговорів за участю мешканців, влади та «Київенерго» було досягнуто згоди про відновлення електропостачання проблемних будинків.

Радник Київського міського голови, народний депутат Дмитро Білоцерковець пояснив, що із семи проблемних будинків мікрорайону п'ять не введено в експлуатацію, а два введені «фіктивним способом» через рішення судів до 2014 року.

За словами Білоцерковця, проблема з цими будинками складається з двох чинників: накопичених багатомільйонних боргів за електрику за комерційним тарифом, через які «Київенерго» розпочала процес відключення енергопостачання, та недобудованої системи електропостачання.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв тоді повідомив, що досягнуто домовленість розв’язати найближчим часом питання щодо реструктуризації боргів за послуги водо- і електропостачання. Представник міської влади підкреслив, що КМДА готова йти назустріч ошуканим мешканцям, але і від них владі потрібна готовність зорганізуватися, співпрацювати та виконувати домовленості.

30 жовтня 2018 року від електропостачання було відключено два будинки, що розташовані за адресами вул. Харківське шосе, 19 та 19-А.

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Як повідомили в прес-службі ПрАТ «ДТЕК «Київські електромережі», споруди обслуговує ТОВ «Дім-сервіс 19», що накопичило заборгованість у сумі понад 2 млн грн перед «ДТЕК «Київські електромережі» за вже спожиту електроенергію.

Довідка УНІАН. 25 жовтня 2016 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі проти київського забудовника Анатолія Войцеховського. Слідством встановлено, що Войцеховський у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, окремі з яких у 2014 році було переоформлено на підставних осіб. За допомогою цих підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Також встановлено непоодинокі факти повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам. Окремі об’єкти будівництва, що було введено в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструвалися в Державному реєстрі нерухомого майна. Зокрема, встановлені порушення мали місце під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» на вул. М. Закревського, 42А, БЦ «Домініон де люкс» на вул. Ушинського, 40, ЖК «Мега Сіті» на вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, ЖК «Сосновий Бір» (квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької).