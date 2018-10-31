На Тернопільщині помер син відомої співачки

Поховали Віктора Фаліона сьогодні, 31 жовтня, у селі П'ятничани.

У Тернопільській області помер Віктор Фаліон, син співачки Наталії Фаліон, учасниці колективу "Лісапетний батальйон".

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Трагічна подія сталася 29 жовтня. Він разом зі своєю мамою працював у "Лісапетному батальйоні".

"Світла і вічна пам'ять тобі, Вікторе!.. Велике горе прийшло у сім'ю Наталії Іванівни. Помер, відійшов у вічність її син Віктор, молодий, талановитий", - написала на своїй сторінці у Facebook Катерина Кий.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український театральний режисер Едуард Митницький, засновник і художній керівник столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.