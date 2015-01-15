ОБСЄ: Донецький аеропорт обстрілюють із житлових кварталів

Донецький аеропорт обстрілюють із житлових кварталів.

Про це заступник голови Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг сказав на прес-конференції.

«Ми повинні констатувати той факт, що атаки на аеропорт ведуться або з безпосередньої близькості до аеропорту з території житлового району або з околиці міста. Будь-яка з таких атак не може не викликати вогонь у відповідь і в результаті страждає місцеве населення та інфраструктура», - сказав він.

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За словами Хуга, місії вдалося дістатися близько до аеропорту, де вони спостерігали за роботою Центру з спільного контролю і координації та діями так званої ДНР.

«На місці ми добре чули, що в аеропорту на той момент тривав бій, і, за нашими власними оцінками, ми визнали дуже непередбачуваною ситуацію для того, щоб просунутися ближче до аеропорту. Для нас, як для цивільної і неозброєної місії, ризик подальшого просування до аеропорту був дуже високим, тому ми вирішили повернутися на місце постійного розташування», - сказав Хуг.

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Він зазначив, що члени місії могли на власні очі бачити всі збитки завдані місцевій інфраструктурі і цивільним будівлям.

«Нам, як місії відомо про те, що бої продовжуються, вони ведуться із залученням важкої військової техніки обома сторонами», - додав Хуг.