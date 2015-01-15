Захисник Донецького аеропорту: судячи з бою - маємо справу з росіянами, «сепари» так не вміють

Про це пише блогер Олексій Мочанов, посилаючись на інформацію від одного з командирів, який перебуває на даний момент в аеропорту Донецька.

«Інформація від бойового командира, що знаходиться зараз у ДАп, 10 хвилин тому: "Бомблять. Але ми не здаємося. І не здамося. Судячи з бою - маємо справу з росіянами. Сєпари так точно стріляти не вміють. Принаймні, раніше у них так точно не виходило, навіть у Пореченкова», - наводить Мочанов цього слова.

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Він також зазначає, що настрій у захисників аеропорту хороший, бойовий, віддавати аеропорт ніхто не збирається.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом обстановка в зоні АТО вкрай загострилася. З 14 січня бойовики із застосуванням танків і артилерії почали новий штурм позицій захисників Донецького аеропорту, який не припиняється досі.