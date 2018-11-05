"Стара ключка": Ані Лорак оголилася і нарвалася на критику

Ані Лорак прикрила голе тіло ковдрою, а на другому фото показала фігуру у величезному худі.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка гастролює в Росії, знову натрапила на критику за відверті фотографії.

Читайте також"Дешева ПТУшниця": Ані Лорак шокувала фанатів вульгарним нарядом

Їх співачка розмістила в Instagram. На першій фотографії Ані Лорак позує сидячи, вона прикрила голе тіло ковдрою чи простирадлом. Знімок похвалили ряд інтернет-користувачів, але знайшлися і критики.

"Навіщо ця стара ключка роздяглася?", "Вмираючий лебідь", "Та змініть ви вже візажиста", "Всі кліпи - з участю Лорак - виходять відстійні ! Її роздягання у багатьох вже викликає блювотний рефлекс", "Лорак стала фальшивкою", "Пластика - це мінус", - пишуть в мережі.

На другому фото Ані Лорак наділа величезний худі і показала ноги.

"Божевільна", "У Лорак криві ноги", "Ну якось взагалі ... не те щось з одягом.. Не за віком чи що", "Ані такий стиль одягу не йде .. смішно виглядає ... вже не підліток", "Так вона при чоловікові ще оголювалася", "Ноги не її", "Ну груди непогано зробили , підтягнули що обвисло", - пишуть у соцмережі.

Раніше Ані Лорак зганьбилася в напівпрозорому вбранні.