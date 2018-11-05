Тернополяни домоглися відміни рішення міськвиконкому про підняття тарифів в громадському транспорті (документ)

Сьогоднішнім рішенням також відновлено попередні тарифи, встановлені рішенням виконкому від 27 вересня 2017 року.

Тернополяни домоглися відміни рішення міськвиконкому про підняття тарифів в громадському транспорті.

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Як повідомили в Фейсбуці начальник патронатного відділу, помічник міського голови Тернополя Катерина Калуш, міськвиконком прийняв відповідне рішення щойно.

У рішення за підписом міського голови Сергія Надала сказано, що «Розглянувши звернення громадськості… з метою недопущення соціальної напруги» виконавчий комітет вирішив вважати таким, що втратило чинність своє рішення від 30 жовтня, яким з 1 листопада в Тернополі підняли вартість проїзду в громадському транспорті.

Сьогоднішнім рішенням також відновлено попередні тарифи, встановлені рішенням виконкому від 27 вересня 2017 року.

За даними прес-служби міської ради, дане рішення виконкому вступає в дію з завтрашнього дня.

Також члени виконкому доручили міському управлінню економіки замовити проведення незалежного аудиту тарифів в громадському транспорті Тернополя.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв пасажирів не задовольняли навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам довелося платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

Учора о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух та 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

Сьогодні вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифі. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.