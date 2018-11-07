Зірка "Танців з зірками" показала, як виглядала до пластики (фото)

Солістка гурту "неАнгели" Слава Камінська вирішила розповісти, як вона досягла свого ідеалу краси.

Українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила фотоколажі, на яких можна побачити, як вона виглядала у 21 рік і зараз.

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За словами Слави, вона змінила спосіб життя, перестала малювати та вищипувати брови і навіть фарбувати волосся. Проте, як з'ясувалося з коментарів, дива не сталося, адже досягти ідеалу краси допомогла також пластична хірургія та косметологія.

Відповідаючи на питання фанатів, Камінська зазначила, що вона робила ринопластику та колола ботокс.

Як повідомляв УНІАН, Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала шикарну розтяжку, отримала серйозну травму під час репетиції першого номера танцювального шоу "Танці з зірками" і залишила проект.