Зірка "Танців з зірками" показала, як виглядала до пластики (фото)
Українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська оприлюднила фотоколажі, на яких можна побачити, як вона виглядала у 21 рік і зараз.
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За словами Слави, вона змінила спосіб життя, перестала малювати та вищипувати брови і навіть фарбувати волосся. Проте, як з'ясувалося з коментарів, дива не сталося, адже досягти ідеалу краси допомогла також пластична хірургія та косметологія.
Відповідаючи на питання фанатів, Камінська зазначила, що вона робила ринопластику та колола ботокс.
В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что всё делаю правильно😂 Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее😂 собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!)) Любите себя, ухаживайте за собой, изменится может каждая! Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей😱 Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите витамины для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев😏
Як повідомляв УНІАН, Слава Камінська, яка нещодавно продемонструвала шикарну розтяжку, отримала серйозну травму під час репетиції першого номера танцювального шоу "Танці з зірками" і залишила проект.