Вийшов трейлер 2 сезону шпигунського серіалу 'Агентство' з Майклом Фассбендером

Компанія Paramount+ показала перший трейлер другого сезону напруженого шпигунського серіалу "Агентство" (The Agency) з дворазовим номінантом на премію "Оскар" Майклом Фассбендером ("Безславні виродки", "Прометей", "Сором", "Вбивця", "Операція "Чорний кейс", франшиза "Люди Ікс").

У центрі сюжету серіалу, знятого на основі французького шоу "Бюро легенд" (2015), – загадковий відділ ЦРУ, який відповідає за роботу з агентами під прикриттям на довгострокових місіях, що роками живуть під фальшивими іменами, з метою вербування джерел для розвідки. Фассбендер грає роль одного з найдосвідченіших агентів відділу Брендона з кодовим ім'ям "Марсіанин". Однак його життя і робота опиняються під загрозою, коли він починає стосунки з жінкою, з якою він познайомився під час однієї з останніх місій.

Паралельно серіал показує роботу відділу в гарячих точках по всьому світу. Зокрема, частина подій відбувається на окупованих Росією територіях України.

Згідно з офіційним описом другого сезону, зраджений, скомпрометований і переслідуваний примарою жінки, яку він не зміг врятувати, агент ЦРУ "Марсіанин" ще глибше зануриться в інтриги лондонського офісу агентства.

Також, судячи з трейлеру до другого сезону, частина подій знову буде пов'язана з війною в Україні.

Крім Фассбендера, у новому сезоні до своїх ролей повернуться Річард Гір ("Первісний страх", "Осінь у Нью-Йорку", "Чикаго"), Джоді Тернер-Сміт (серіали "Анна Болейн", "Зоряні війни: Аколіт", "Погана мавпа"), Джеффрі Райт ("Бетмен", "Місто астероїдів", серіал "Світ Дикого Заходу"), Кетрін Уотерстон ("Стів Джобс", "Чужий: Заповіт", "Фантастичні тварини і де вони мешкають") та інші.

Серед нових імен у касті – Крістіан Очоа Лавернія (серіали "Дипломатка", "Таємниця бункера") та Клейн Кроуфорд (серіали "Смертельна зброя", "Чед Пауерс").

Другий сезон серіалу налічуватиме 10 епізодів, усі вони вийдуть одночасно 21 червня 2026 року.

Серіал "Агентство" – цікаві факти

Як повідомляв УНІАН, перший сезон "Агентства" стартував у листопаді 2024 року. При цьому одну з другорядних ролей у ньому зіграв український актор Олександр Рудинський ("Камінь, ножиці, папір", "Носоріг", серіал "Тиха Нава") – він втілив образ українського військового Олександра Бутенка, який виконував завдання в тилу ворога на окупованій території, видаючи себе за лікаря.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 66% схвалення від критиків. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 66 із 100 балів, а широка аудиторія – у 6,7 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

