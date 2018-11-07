Знову з обручкою: Ані Лорак поділилася чорно-білим фото з донькою

Чорно-білий знімок Ані Лорак з донькою набрав понад 130 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак показала нове фото зі своєю донькою Софією.

Читайте такожУ шоу Лорак з'явилася пісня про зраду (відео)

На опублікованому в Instagram знімку артистка та її дитина з'явилися у схожих образах - джинсах та білій футболці. Цікаво, що на безіменному пальці Ані Лорак видно обручку. Припускають, що це фото - архівне.

Дописникам співачки сподобалося таке сімейне фото співачки: "Красуні", "Ви такі схожі", "Копія мами", "Як двійнята", "Гарне фото, але де знімки з чоловіком".

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком. Також дописники помітили, що Лорак зняла обручку.