До лікарень Дніпропетровська за три дні доставлено 60 поранених

19:02, 18 січня 2015
Суспільство
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До лікарень Дніпропетровська 15-17 січня доставлено 60 українських військовослужбовців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

До лікарень доставлено 60 поранених / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними департаменту, 15 січня до медустанов Дніпропетровська привезли 17 поранених і хворих бійців із зони АТО, 16 січня - одного пораненого, 17 січня - 42.

Читайте такожНа реабілітацію до Польщі буде направлено 40 поранених українських військовослужбовців26 поранених військовослужбовців перебувають в обласній лікарні ім. Мечникова, 19 осіб - у військовому госпіталі, інших бійців розмістили в різних лікарнях міста.

За словами головного лікаря обласної лікарні ім.І.Мечникова Сергія Риженка, всі поранені поступили в цю лікарню з осколковими пораненнями.

У повідомленні наголошується, що всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. "Дніпропетровська облдержадміністрація постійно моніторить стан здоров'я поранених і наявність медикаментів в медичних закладах",- наголосили в ОДА.

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