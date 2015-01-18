До лікарень Дніпропетровська за три дні доставлено 60 поранених

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними департаменту, 15 січня до медустанов Дніпропетровська привезли 17 поранених і хворих бійців із зони АТО, 16 січня - одного пораненого, 17 січня - 42.

Читайте такожНа реабілітацію до Польщі буде направлено 40 поранених українських військовослужбовців26 поранених військовослужбовців перебувають в обласній лікарні ім. Мечникова, 19 осіб - у військовому госпіталі, інших бійців розмістили в різних лікарнях міста.

За словами головного лікаря обласної лікарні ім.І.Мечникова Сергія Риженка, всі поранені поступили в цю лікарню з осколковими пораненнями.

У повідомленні наголошується, що всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. "Дніпропетровська облдержадміністрація постійно моніторить стан здоров'я поранених і наявність медикаментів в медичних закладах",- наголосили в ОДА.