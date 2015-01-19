Понад 14 тисяч українців подали заявки на отримання біометричних паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Польща Евою Копач сьогодні в Києві.

"Україна зробила вже величезний прогрес в забезпеченні виконання вимог щодо безвізового режиму. Біометричний паспорт №1 на початку року отримав президент України. У нас уже понад 14 тис. громадян подали заявки на отримання біометричного паспорта", - сказав Порошенко.

Читайте такожБіометричні паспорти сьогодні отримали Порошенко, відомі майданівці та режисер "Плем'я" (фото, відео)Він зазначив, що сподівається на рішення європейської сторони на саміті "Східного партнерства" у травні поточного року в Ризі "щодо надання українцям права безвізового подорожування країнами Шенгенської зони".

Як повідомляв УНІАН, прийом заявок на оформлення біометричних паспортів розпочався в Україні 12 січня.

Запровадження в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є однією з ключових умов лібералізації візового режиму ЄС для України, проте подорожі до європейських країн без віз будуть можливими лише після ухвалення рішення про безвізовий режим Європейським Союзом.

Заяви на оформлення біометричних документів приймають 30 підрозділів міграційної служби (25 у всіх областях та 5 у Києві).

Водночас у Державній міграційній службі обіцяють, що вже у лютому 2015 року біометричний паспорт можна буде оформити у понад 200 підрозділах.