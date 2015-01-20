Для харківського теракту використовували саморобну вибухівку на дистанційному управлінні - прокуратура

У Харкові під час теракту біля Московського районного суду вибухнув саморобний вибуховий пристрій, приведений в дію дистанційно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила журналістам прес-секретар прокуратури Харківського області Віта Дубовик.

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«За попередніми висновками фахівців вибухо-технічної служби, вибух здійснено шляхом підриву саморобного вибухового пристрою, розміщеного в ґрунті біля огорожі суду”, - сказала Дубовик, додавши, що пристрій був приведений у дію дистанційно.

За її словами, на даний час призначено низку експертиз: комплексна вибухо-технічна та експертиза вибухових речовин, продуктів вибуху, 13 судово-медичних експертиз, судово-дактилоскопічна експертиза, судова молекулярно-генетична експертиза. На даний час в рамках кримінального провадження допитано 115 осіб. Дубовик додала, що у кримінальному провадженні слідство ведуть 4 прокурори, 27 слідчих СБУ, експерти. За її словами, внаслідок теракту постраждали 13 осіб, усі вони доставлені до медичних закладів. Серед постраждалих 3 жінки. Наймолодший постраждалий — 1997 р. н., найстарший — 1968 р.н. Усі вони — мешканці Харкова.

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Дубовик наголосила, що з місця події вилучені частини вибухового пристрою. За її словами, експерти встановили потужність вибухового пристрою. Дубовик додала, що слідство перевірятиме зв'язок цієї події з терактами та диверсіями, які сталися в Харківській області раніше. Вона також зазначила, що від початку зловмисники мали намір завдати шкоду людям. За її словами, слідство також перевірятиме дії патрульних міліціонерів, які чергували неподалік території суду.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 19 січня, біля будівлі Московського райсуду Харкова стався вибух, внаслідок якого постраждали люди. Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт. У зв’язку з терактом усі правоохоронні органи переведені на посилений режим несення служби.