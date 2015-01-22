З Харкова та Павлограда на Донбас вирушила гуманітарна допомога

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.30 із Харкова вирушили дві колони у складі 17 вантажівок.

За словами віце-прем'єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, 10 вантажівок відправляться в Сєверодонецьк Луганської області, ще 7 вантажівок до Краматорська Донецької області.

Зубко зазначив, що ще 7 машин відправляться з Павлограда Дніпропетровської області до Маріуполя Донецької області. В цілому на Донбас сьогодні, 22 січня, у День Соборності України, відправляться 24 вантажівки з 330 тоннами гуманітарної допомоги.

Зубко наголосив, що частина гуманітарної допомоги має бути передана в соціальні установи, які перебувають на підконтрольних бойовикам територіях. Віце-прем'єр наголосив, що попередня спроба передачі гуманітарної допомоги в соціальні установи на підконтрольних бойовикам територіях, яка була здійснена у грудні 2014 року, виявилася вдалою.

Читайте такожВ Сєвєродонецьк доставили 300 тонн гуманітарної допомоги з Казахстану«Минулий раз була вдала спроба доставити цей гуманітарний вантаж у соціальні установи, які потребують допомоги. 16 установ вже отримали допомогу», - підкреслив Зубко. Він зазначив, що передавати допомогу на окуповані території вдається завдяки особистим контактам із головами місцевих адміністрацій.

Зубко також зауважив, що мешканці окупованих територій Донбасу останнім часом самі починають звертатися за українською гуманітарною допомогою.