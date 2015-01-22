Заявки на біометричні паспорти подали вже близько 15,5 тисяч українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної міграційної служби Сергій Радутний під час брифінгу в Кабінеті міністрів України.

За його словами, станом на 22 січня в Україні персоналізовано та відправлено до місць видачі майже 1300 паспортів для виїзду за кордон нового зразка.

За його словами, починаючи з 12 січня, оформлено понад 35 тисяч заяв на оформлення паспорта для виїзду за кордон нового зразка, з них понад 15,5 тис. - паспорти з електронним носієм інформації (біометричні паспорти).

“На сьогодні закордонних паспортів нового зразка надруковано 1300 штук. Отримали такі паспорти близько 100 українців. Всього подано 35 тис. заяв для отримання закордонних паспортів нового зразка, з них 15,5 тис. - біометричних паспортів”, - сказав Радутний, уточнивши, що найбільша кількість заявок подана у місті Київ.

Крім того, він повідомив, що черги на оформлення документів нового зразка у порівнянні із першими днями суттєво зменшилась завдяки поступовому нарощуванню кількості робочих місць, на яких здійснюється оформлення. Якщо 12 січня біометричні документи оформляли всього на 10 робочих місцях по всій території України, то станом на ранок 22 січня запущено в експлуатацію вже 106.

Читайте такожВартість біометричного закордонного паспорта в Україні завищена - експертУ Києві біометричні документи на сьогодні можна оформити у 10 з 14 підрозділів міграційної служби.

Радутний також нагадав, що у лютому кількість робочих місць, на яких оформляються біометричні документи, буде збільшено до більш як 600.

Крім того, голова ДМС зазначив, що загальна сума платежів при оформлені паспорта з електронним чіпом упродовж 20 робочих днів становить 518 грн 15 коп.

Як повідомляв УНІАН, прийом заявок на оформлення біометричних паспортів розпочався в Україні 12 січня 2015 р.

Запровадження в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є однією з ключових умов лібералізації візового режиму ЄС для України, проте подорожі до європейських країн без віз будуть можливими лише після ухвалення рішення про безвізовий режим Європейським Союзом.

Заяви на оформлення біометричних документів приймають 30 підрозділів міграційної служби (25 у всіх областях та 5 у Києві).

Водночас у Державній міграційній службі обіцяють, що вже у лютому 2015 року біометричний паспорт можна буде оформити у понад 200 підрозділах.