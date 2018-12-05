93% росіян підтримують агресію РФ у Керченській протоці - соцопитування

Росіяни схильні думати, що ситуація у Керченській протоці була спланованою провокацією з боку української влади.

Згідно з всеросійським опитуванням громадської думки, 93% росіян підтримують агресію Росії в Керченській протоці, в результаті якої були захоплені 3 українських корабля, а 24 моряки потрапили в полон.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

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Згідно з отриманими даними, 87% росіян знають про конфлікт у Керченській протоці, з них абсолютна більшість (93%) вважають захоплення українських суден правильним.

"Росіяни схильні думати, що те, що сталося, було спланованою провокацією з боку української влади (79%), головною метою якої було утримування влади в руках Петра Порошенка перед майбутніми виборами в Україні (30%). Кожен п'ятий (19%) вважає, що провокація була здійснена спеціально для розв'язання війни між Росією і Україною або для створення чергового приводу, щоб звинуватити Росію в агресії (17%). Проте 7% вважають, що українська влада не намагалися спровокувати конфліктну ситуацію", - йдеться у дослідженні.

При цьому 43% громадян Росії вважають, що Росія і Україна відновлять дружні, союзницькі відносини або хоча б нормалізують їх (34%). 16% респондентів вважають, що в майбутньому російсько-українські відносини тільки погіршаться.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".