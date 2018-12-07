Ще в одній області України заборонили фільми та пісні російською мовою

Рішення носить рекомендаційний характер.

Івано-Франківська обласна рада підтримала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на сесії підтримали 68 депутатів, троє не голосували (всього до облради обрано 84 депутати).

Згідно з рішенням, мораторій вводиться на публічне використання російськомовного культурного продукту агресора в будь-яких формах на території Івано-Франківської області до моменту повного припинення окупації території України.

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Проект рішення представив депутат Ігор Дебенко, який зауважив, що воно має рекомендаційний характер.

За його словами, під поняттям «російськомовний продукт агресора» слід розуміти пісні, фільми, музику, які виробляються, продукуються російськими громадянами чи фірмами.

У рішенні зазначається, що мораторій вводиться з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації.

Також облрада рекомендувала органам місцевого самоврядування прийняти аналогічне рішення.

Раніше мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту ввели у Львівській та Житомирській областях.