Ще в одній області заборонили фільми, книги і пісні російською мовою

Мова йде про заборону трансляції на території області російських фільмів, виступів російських акторів, тощо.

Депутати Житомирської обласної ради сьогодні на черговому засіданні запровадили мораторій на публічне використання на території області російськомовного культурного продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували більшість депутатів Житомирської облради.

Згідно з рішенням, ініційованим фракцією ВО «Свобода», пропонується запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Житомирської області до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України.

Крім того, у цьому документі також пропонується ухвалити аналогічне рішення всім без винятку органам місцевого самоврядування Житомирщини.

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Також автори документа проситимуть Житомирську облдержадміністрацію створити міжвідомчу робочу групу для проведення роз’яснювальної роботи щодо вказаного мораторію. До складу групи включать правоохоронців, чиновників райдержадміністрацій та громадськість.

«Мова йде про заборону трансляції на території області російських фільмів, виступів російських акторів, тощо, оскільки у нас повинен бути український продукт, і не треба пропагувати російську мову, бо у нас є наша мова і має бути наша влада», - заявили депутати.

Як повідомляв УНІАН, раніше таку ж заборону встановили на території Львівської області.