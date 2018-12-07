В Одеській області затримано воєнкома під час отримання $4,5 тисячі хабара

Встановлено, що воєнком вимагав хабар від директора приватного підприємства за сприяння в тому, що військовозобов'язані працівники не призиватимуться на військову службу і збір, а також їх знімуть з військового обліку.

В Одеській області під час отримання хабара в розмірі $4,5 тис. затримано військового комісара Южненського міського військового комісаріату.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, підозрюваного було затримано вчора, 6 грудня, співробітниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.

Встановлено, що воєнком вимагав хабар за сприяння в тому, що військовозобов'язані працівники приватного підприємства не призиватимуться на військову службу і збір, а також їх знімуть з військового обліку.

Зазначається, що в четвер під час передачі обумовленої суми хабара посадовця було затримано. Зараз тривають першочергові слідчі дії.

Військовою прокуратурою затриманій особі планується оголосити підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("хабар"). Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області.

За інформацією прес-служби регіонального Управління СБУ, оперативники спецслужби встановили, що майор вимагав $6 тис. від керівника і двох співробітників приватного підприємства, які підлягали мобілізації як резервісти в умовах воєнного стану.

«За зазначену суму зловмисник обіцяв сприяти в ухиленні від мобілізації представників цієї комерційної структури. Правоохоронці затримали воєнкома в службовому кабінеті під час отримання частини хабара», - розповіли в прес-службі.

Під час обшуку за місцем роботи фігуранта справи виявлено $5,8 тис. і майже 50 тис. грн.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цього злочину.