В Одесі арештували двох поліцейських, які підкинули чоловіку наркотики і вимагали з нього $1,5 тисячі

Співробітників відділу протидії наркозлочинності обласної поліції взято під варту на 60 діб. Як альтернатива судом призначена застава - по 2 млн грн за кожного.

В Одесі суд ухвалив рішення заарештувати з правом застави по 2 млн грн двох поліцейських, які підкинули чоловікові наркотики і вимагали $1,5 тис.

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Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба. За її словами, відповідне рішення вчора пізно ввечері ухвалив Приморський районний суд Одеси.

Зокрема, двох співробітників відділу протидії наркозлочинності обласної поліції взято під варту терміном на 60 діб. Як альтернатива судом призначена застава - по 2 млн грн за кожного. За даними Верби, поки що гроші не внесено.

Також встановлено, що підозрювані налагодили механізм отримання хабарів від місцевих наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів. Вартість своїх «послуг» зловмисники оцінювали від $500 до $20 тис. залежно від платоспроможності «клієнтів».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Одесі були затримані двоє поліцейських, які підкинули громадянину наркотики і вимагали $1,5 тис. хабара.

За даними прес-служби прокуратури в Одеській області, двох співробітників відділу протидії наркозлочинності обласної поліції викрили в той час, коли вони підкинули своїй потенційній жертві пакет із наркотиками.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди, що пов'язане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).