В Україні понад 200 тис. резервістів першої черги - Генштаб

Більшість із резервістів готові повернутись у військо в разі відкритої агресії РФ.

Начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко заявив, що оперативний резерв ЗСУ першої черги становить понад 200 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Артеменко повідомив на брифінгу в Києві.

«На сьогодні оперативний резерв ЗСУ першої черги складає більше 200 тис. осіб, з яких переважна більшість, за результатами соціологічних опитувань, висловили готовність прибути до своїх військових частин у разі відкритої агресії противника», - зазначив він.

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Також за словами Артеменка, в роботі щодо організованого проведення навчальних зборів бере активну участь Рада резервістів ЗСУ, представники якої залучаються на збори в складі бригад.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

3 грудня в Україні розпочались масштабні збори резервістів та військовозобов’язаних.