В Генштабі засудили «вилов» призовників на вулицях

Причетних до "полювання" на призовників посадовців пообіцяли покарати.

Начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко засудив "полювання" на призовників і запевнив, що такі випадки є поодинокими, а посадові особи, які до цього причетні, покарані або будуть покарані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Артеменко сказав на брифінгу в Києві.

"Ситуація абсолютно планова, та ми не відчуваємо браку ресурсів. Діяти таким чином (шукати потенційних призовників у громадських місцях – УНІАН) неможливо. Ті поодинокі випадки, які мали місце на станції метро "Лісова", а також позавчора була ситуація в місті Рівне, ці випадки поодинокі, і ми будемо вам (ЗМІ) вдячні, якщо ви будете нас своєчасно інформувати щодо цих абсолютно непотрібних дій окремих військових комісарів", - зауважив Артеменко

За його словами, такий випадок стався у Рівному 8 грудня, а наступного дня відбулась розмова з командувачем Сухопутних військ ЗСУ. "Сьогодні у місто Рівне відбула комісія, і я однозначно впевнений у тому, що посадові особи, які цю ситуацію спровокували, будуть покарані", - наголосив Артеменко.

"У Києві так само це питання було вивчене, і посадові особи, які мали стосунок до цього випадку, теж покарані", - запевнив він і додав, що в таких випадках потрібно викликати поліцію.

Раніше повідомлялось, що співробітники військкомату Деснянського району Києва разом з поліцейськими шукали потенційних призовників біля станції метро «Лісова». Люди в формі разом з поліцією підходили до чоловіків та запитували документи, а в разі їх відсутності, як стверджували очевидці в соцмережах, могли провести затримання.