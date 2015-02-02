Раді пропонують позбавляти ліцензій телеканали, 50% акцій яких контролює країна-агресор

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Каплін подав на розгляд Верховної Ради України законопроект, який пропонує забороняти діяльність телерадіоорганізацій лише тоді, коли 50 і більше відсотків голосів у вищому органі управління контролюються прямо чи опосередковано особою-резидентом країни-агресора.

Відповідний законопроект №1768-1 зареєстрований 31 січня в апараті ВР.

Згідно із проектом, пропонується забороняти діяльність телерадіоорганізацій лише тоді, коли 50 і більше відсотків голосів у вищому органі управління контролюються прямо чи опосередковано особою-резидентом країни-агресора.

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Документ передбачає заборону на створення та діяльність телерадіокомпаній, у яких 50 і більше відсотків голосів у вищому органі управління контролюються прямо чи опосередковано особою-резидентом країни-агресора (окупанта).

«В умовах збройної агресії Російської Федерації одним зі способів захисту держави України від «інформаційної війни» має стати контроль над телерадіоорганізаціями. Контроль над засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації передбачає безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації (абзац 17 статті 1 Закону України від 21.12.1993 №3759-XII «Про телебачення і радіомовлення»). Враховуючи, що вплив на діяльність телерадіоорганізацій, зокрема, інформаційну політику мовлення (телерадіомовлення), може бути реалізовано лише учасниками (власниками), які володіють 50 та більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, бачиться необхідним обмежити участь прямо чи опосередковано особами - резидентами держави - окупанта (держави - агресора)», - сказано в пояснювальній записці до документа.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстрований законопроект №1768 «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (про участь іноземних осіб у телерадіоорганизаціях)», внесений народними депутатами, членами фракції «Народний фронт», які пропонують заборонити участь резидентів держави-агресора або держави-окупанта у статутному капіталі вітчизняних медіакомпаній з метою захисту інформаційного суверенітету України.

Також повідомлялося, що парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики пропонує розробити рекомендації для телеканалів щодо обмеження трансляції виходячи з національної безпеки.