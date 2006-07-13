Усі металургійні підприємства перейдуть на інші види палива

Міністр промислової політики України Володимир ШАНДРА не вважає газ критично важливим енергоносієм для металургів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи можливість подальшого підвищення ціни на газ і те, як це позначиться на металургійних підприємствах України.

В.ШАНДРА повідомив думку фахівців Мінпромполітики, які дійшли висновку, що «якщо ціна на газ досягне певного рівня, всі металургійні підприємства просто перейдуть на інші види палива”.

“Технології, необхідні для цього (переходу з природного газу на інші види палива), є, просто якщо раніше було не вигідно їх впроваджувати, то тепер ситуація змінилася», - сказав В.ШАНДРА.

При цьому він уточнив, що будь-яке підвищення цін на газ має бути прогнозованим. «Росія не повинна сьогодні повідомляти про те, що завтра буде інша ціна на газ, оскільки підприємствам необхідний час, щоб підготуватися до цього», - зазначив В.ШАНДРА.

Говорячи про можливе підвищення ціни на газ найближчим часом, керівник Мінпромполітики заявив, що в третьому кварталі поточного року зростання ціни не буде. «В цілому, можна прогнозувати, що ціна на газ не зміниться до кінця 2006 року», - сказав В.ШАНДРА.

На його думку, Україні й Росії необхідно скласти довгостроковий графік поступового підвищення ціни природного газу.

Міністр вважає, що навіть після переходу України та Росії до ринкових цін на газ, його ціна для України все одно буде нижчою, ніж у Європі, оскільки Україна має в своєму розпорядженні власну газотранспортну систему й власні родовища газу.

У той же час міністр розкритикував позицію деяких українських металовиробників. «Чому, продаючи свою металопродукцію за світовими цінами, наші підприємства заявляють, що вони не витримають підвищення ціни газу до світового рівня. Якщо, наприклад, у СКМ є підприємства в Італії, Угорщині, Польщі, інших країнах, і там вони купують газ за світовими цінами, а тут вони чомусь заявляють, що вони не справляться», - сказав В.ШАНДРА. На його думку, «пора звикати до того, що в металургії більше не буде надприбутків, і всі власники метпідприємств повинні це зрозуміти».

В.ШАНДРА також зазначив, що «якщо, піднімаючи ціну на газ для українських споживачів у два рази, Росія зберігає її для своїх підприємств на колишньому рівні, ми повинні на це реагувати. Необхідно захищати свого виробника, починаючи антидемпінгові розслідування проти російських підприємств-імпортерів».