Ухильникам від призову нагадали про право військкомату ловити їх за допомогою міліції
Військкомат має підстави звернутися через служби Міністерства внутрішніх справ для того, щоб з'ясувати, де знаходиться військовозобов'язаний.
Військкомати мають всі підстави звернутись в органи Міністерства внутрішніх справ, якщо після отримання повістки військовозобов`язані не з`явились на проходження медичної комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації президента України Олексій Покотило.
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Зокрема, Покотило нагадав, що відповідно до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку визначено перелік осіб, яких можуть призвати під час мобілізації. ”Всі військовозобов`язані повинні з`явитися у військовий комісаріат, пройти відповідне медичне обстеження і на підставі рішення військової лікарської комісії, вони визнаються придатними чи не придатними... і будуть призвані до військових частин”, - сказав Покотило.
”Якщо військовозобов`язаний не з`явився, повістку не отримав, то вже у воєнкома є всі підстави звернутися ще раз, звернутися через служби Міністерства внутрішніх справ для того, щоб з`ясувати причини, де ця людина знаходиться”, - відзначив він, пояснивши, що мова в першу чергу йде про людину, яка повістку отримала, але не з`явилася.
За його словами, таких осіб на сьогоднішній день є значна частина.