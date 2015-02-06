Ухильникам від призову нагадали про право військкомату ловити їх за допомогою міліції

Військкомати мають всі підстави звернутись в органи Міністерства внутрішніх справ, якщо після отримання повістки військовозобов`язані не з`явились на проходження медичної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації президента України Олексій Покотило.

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Зокрема, Покотило нагадав, що відповідно до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку визначено перелік осіб, яких можуть призвати під час мобілізації. ”Всі військовозобов`язані повинні з`явитися у військовий комісаріат, пройти відповідне медичне обстеження і на підставі рішення військової лікарської комісії, вони визнаються придатними чи не придатними... і будуть призвані до військових частин”, - сказав Покотило.

”Якщо військовозобов`язаний не з`явився, повістку не отримав, то вже у воєнкома є всі підстави звернутися ще раз, звернутися через служби Міністерства внутрішніх справ для того, щоб з`ясувати причини, де ця людина знаходиться”, - відзначив він, пояснивши, що мова в першу чергу йде про людину, яка повістку отримала, але не з`явилася.

За його словами, таких осіб на сьогоднішній день є значна частина.