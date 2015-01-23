Міноборони: Повістки вже отримали понад 60% українців, які підлягають мобілізації

На сьогодні 62% осіб, які підлягають мобілізації, отримали оповіщення про мобілізацію.

Про це сказав заступник начальника департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони України Сергій Галушко під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», трансляція якого відбудеться 24 січня о 17.00 на УНІАН ТБ.

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«Станом на п’ятницю, на ранок, 62% людей отримали оповіщення (про мобілізацію - УНІАН), північні та західні регіони - 58%, південні та східні - 69%, якщо цифру 62% розбити по регіонам», - сказав Галушко.

«За три останні дні повістки отримали 62% із загальної кількості, і цей процес продовжується», - додав Галушко.

За його словами, Міноборони іде з випередженням планів по мобілізації, які були намічені раніше.

Галушко зазначив, що є області, де можна говорити про 100% оповіщення про мобілізацію: Хмельницьк, Полтава, до них наближаються Вінниця, Київська,Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області.

Галушко також зазначив, що Донеччина «буде воювати за свою землю». За його словами, на Донеччині виконано план оповіщення на 66% (йдеться про території, контрольовані Україною).

Галушко також повідомив, що станом на сьогодні із 62% оповіщених про мобілізацію медогляд пройшло 73,5%.

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Крім того, оповіщено 100% власників автомобільного транспорту (йдеться про підприємства, юридичні особи, які мають мобілізаційні завдання і приписані до військових комісаріатів автомобільний транспорт та дорожньо-будівельну техніку).

Галушко також повідомив, що станом на сьогодні за три дні мобілізації до військових комісаріатів звернулися понад 1 тис. 460 людей, які виявили бажання бути добровольцями.

Лідери серед областей по кількості добровольців: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Львівська, Херсонська, Хмельницька області та Київ. «Ми бачимо, що всі регіони держави приблизно однаково ставляться до мобілізації», - додав Галушко.

За його словами, є добровольці в Донецькій і Луганській областях.

«Нехай це буде сенсацією для російської пропаганди, але кількість людей, з тих районів Донеччини, які наші, а не тимчасово окуповані, кількість добровольців зараз наближається до 50. Враховуючи, що ми не планували особливих заходів по цьому регіону, оскільки розуміємо ситуацію, що людям і так важко живеться і забирати з сім’ї чи трудового колективу ще одну пару робочих рук… ми ж люди і розуміємо, що це важко… Але добровольці пішли», - сказав Галушко.

Водночас він зазначив, що є і проблеми. «В деяких областях, які межують з тією чи іншою державою, збільшився відсоток людей, які раптово почали виїжджати на заробітки в Європу. Якщо ми хочемо жити в Європі, то зараз треба не їхати в Європу, рятуючись від мобілізації, а показати приклад бажання жити в Європі», - сказав Галушко. Він запевнив, що цей відсоток «не вплине на результат».

За словами Галушка, на цю проблему було звернуто увагу під час вчорашньої наради у президента України.

Крім того, Галушко повідомив, що кілька власників автопідприємств намагалися уникнути оповіщення. Він зазначив, що на сьогодні підготовлені документи в прокуратуру і інші правоохоронні органи про їх притягнення до відповідальності за спробу ухилитися від оповіщення по мобілізації.

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Як повідомляв УНІАН, мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший почався 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Впродовж року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тис. українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.