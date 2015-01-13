Волонтери збирають гроші на засоби зв'язку для "кіборгів" з Донецького аеропорту

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

«Ми не в змозі купити, скажімо, танки. Але, щоб всі роди військ успішно координувалися - потрібен зв'язок. Якщо до існуючого парку рацій додати ще трохи - ефективність управління та роботи угруповань, що стоять навколо, значно зросте, - сказано в повідомленні - У військових є приказка: "Без зв'язку немає координації. Без координації немає перемоги". Ця мета як раз про це».

Волонтери хочуть придбати для «кіборгів» автомобільні радіостанції Motorola в корпусі «Либідь» і ретранслятор. Для цього необхідно майже 300 тисяч гривень.

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У той же час, як пише волонтер, який став очевидцем обстрілу Донецького аеропорту, ситуація там вкрай важка.

«За час моєї присутності 6 бійців отримали поранення, один з них важке. Наші волонтери до настання сутінків чергували, щоб допомогти евакуювати. Але вивезення постійно зривалось, - пише він. - Новий термінал постійно мочать з боку старого, артилерія насипає з двох сторін. Загалом аеропорт "Донецьк" тепер повністю відповідає своїй абревіатурі. Там АД».