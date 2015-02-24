Україна отримає від Глобального фонду $133 млн на боротьбу зі Снідом і туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, у Міністерстві охорони здоров'я підписано рамкову угоду з Глобальним фондом боротьби зі Снідом, туберкульозом та малярією на отримання безоплатної фінансової допомоги на загальну суму $133 млн в період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2017 року.

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Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі зазначив, що завдяки гранту буде забезпечено безперервне лікування хворих на ВІЛ/Снід та туберкульоз в 2015 році.

«Це велика допомога для нашої країни, для боротьби зі Снідом і туберкульозом. Ми працюємо дуже тісно з іншими міжнародними організаціями. Сподіваємося, що у 2015 році не буде проблем з поставками ліків для людей з важкими захворюваннями», - сказав міністр.

За словами виконавчого директора Альянсу з ВІЛ/Сніду в Україні Андрія Клепікова, більша частина коштів - 68% - буде спрямована на боротьбу зі Снідом, решта - на боротьбу з туберкульозом.

«Отримання гранту в такий скрутний для України час є важливим і своєчасним. Альянс вже почав перерахування коштів у всі регіони України. Найбільше фінансування отримають Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Миколаївська, Харківська області та Київ», - повідомив Андрій Клепіков.

Заявка включає в себе 3 гранти, реалізацію яких будуть забезпечувати основні реципієнти, які призначені Національною радою з питань протидії туберкульозу і ВІЛ/СНІД в Україні - $68 799 281, Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД - $60 406 308, а також Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ - $4 676 168.

Кошти будуть спрямовані на програми профілактики, лікування, догляду та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцією та туберкульоз, а також представників груп ризику.

За кошти донора також передбачені пілотні проекти з поліпшення якості амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз і перегляд показань для стаціонарного лікування захворювання. Також планується реалізувати інноваційні проекти з догляду, підтримки та передачі частини функцій неурядовим організаціям.