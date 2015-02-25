Сім'ям загиблих в результаті теракту в Харкові виплатять по 15 тис. грн

16:25, 25 лютого 2015
Суспільство
0 0

Сім'ям загиблих в результаті теракту в Харкові біля Палацу спорту 22 лютого буде надана матеріальна допомога в розмірі 15 тис. грн.

Четырем семьям погибших в результате теракта в Харькове выплатят по 15 тыс. грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської ОДА.

Відзначається, що матеріальна допомога буде надана чотирьом сім'ям, якщо вони звернуться з відповідними заявами.

Крім цього, за даними ОДА, пораненим в результаті теракту також буде надана матеріальна допомога для подальшої реабілітації, при цьому сума не вказується.

Читайте такожУ Харкові створено спеціальну слідчу групу для розслідування теракту

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, в результаті якого на місці загинули підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 і 24 лютого від поранень померли 15-річні Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

Станом на 25 лютого у лікарнях Харкова залишаються дев'ять постраждалих в результаті теракту.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Слідство триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter