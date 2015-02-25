Сім'ям загиблих в результаті теракту в Харкові виплатять по 15 тис. грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайті Харківської ОДА.

Відзначається, що матеріальна допомога буде надана чотирьом сім'ям, якщо вони звернуться з відповідними заявами.

Крім цього, за даними ОДА, пораненим в результаті теракту також буде надана матеріальна допомога для подальшої реабілітації, при цьому сума не вказується.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, в результаті якого на місці загинули підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 і 24 лютого від поранень померли 15-річні Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

Станом на 25 лютого у лікарнях Харкова залишаються дев'ять постраждалих в результаті теракту.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Слідство триває.