У лікарнях Харкова залишаються дев'ять постраждалих у результаті теракту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Олександра Галацана.

За його даними, стан постраждалих оцінюється як стабільний, всім їм надається кваліфікована медична допомога. «Можливо, що вже сьогодні двох осіб випишуть», - зазначив Галацан.

Читайте такожУ Харкові створили спеціальну слідчу групу для розслідування теракту

У вівторок, 24 лютого, в прес-службі Харківської міськради повідомлялося, що в міських медичних установах Харкова залишаються 8 постраждалих у результаті теракту.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, в результаті якого на місці загинули дві людини - підполковник міліції Вадим Рибальченко і громадський активіст Ігор Толмачов. У лікарні 23 і 24 лютого від поранень померли 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людей). Триває слідство.

24 лютого Президент України Петро Порошенко нагородив Толмачова орденом «За мужність» III ступеня посмертно.