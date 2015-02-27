170 фур чергового «гумконвою» Росії перетнули український кордон

Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов, передає ТАСС.

"На двох прикордонних пунктах пропуску Донецьк і Матвєєв - Курган завершено митне оформлення вантажів. Всі машини пройшли митний і прикордонний контроль в установленому порядку", - сказав він.

Читайте такожРосія направила до Ростова-на-Дону "повітряний" гумконвой для Донбасу

Повідомляється, що до складу «гумконвоя» входять 170 автомобілів, які везуть вантаж вагою в 1,8 тисяч тонн. Більше 80 автомобілів йдуть в Луганськ і стільки ж - у Донецьк.

Нагадаємо, попередня колона з "гуманітарним вантажем" прибула 20 лютого. Однак українські прикордонники і представники Міжнародного Червоного Хреста не мають доступу до перевірки вантажів, які ввозяться до України.