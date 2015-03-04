В результаті вибуху на шахті ім. Засядька загинуло 10 гірників, доля ще 23 невідома - ОДА
Станом на 17 годину середи число загиблих в результаті аварії на шахті ім. Засядька в Донецьку досягла 10 осіб, доля ще 23 шахтарів залишається невідомою.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
"Станом на 17 годину середи число загиблих в результаті аварії досягло 10 осіб. Ще 16 госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що всього під час вибуху в шахті знаходилися 230 гірників.
Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку сьогодні, 4 березня, стався вибух газометановой суміші.
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Прокуратура Донецької області почала кримінальне провадження за фактом вибуху за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.