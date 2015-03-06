Суд залишив під вартою міліціонера, який розстріляв з автомата волонтера

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідчим управлінням прокуратури Донецької області розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Міліціонеру повідомлено про підозру у скоєнні даних правопорушень. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2014 року помічник начальника Чутівського районного відділу Управління МВС України в Полтавській області ніс службу на блокпосту, розташованому у м. Костянтинівка Донецької області. Зупинивши один із автомобілів для перевірки документів, у результаті конфлікту між правоохоронцем та пасажирами авто, міліціонер розстріляв двох громадян із автомата.

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Після скоєння вказаних кримінальних правопорушень правоохоронець не проінформував своє керівництво про факт скоєння злочину, фактично приховавши його, та продовжив виконувати свої професійні обов’язки за постійним місцем служби.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в. о. начальника УМВС України в Полтавській області Олег Бех повідомив, що в Донецькій області на одному з блокпостів міліціонер з Полтави застрелив волонтера.

За його словами, полтавський правоохоронець, який ніс службу на одному із блокпостів Донецької області, перевищив свої повноваження і вбив молодого хлопця – волонтера, який приїхав у зону АТО надавати бійцям допомогу.

Бех повідомив, що 3 березня працівники Департаменту внутрішньої безпеки України, спільно з колегами з Донецької та Полтавської області затримали цього працівника міліції. Наразі він дає показання. Справа знаходиться у провадженні прокуратури.

При цьому начальник міліції зазначив, що колеги затриманого правоохоронця намагалися приховати цей злочин.