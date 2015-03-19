Ситуація з УПЦ МП нагадує події у Великобританії в 20-ті роки - єпископ Англіканської церкви

Єпископ Англіканської Церкви Крістофер Хілл вважає ситуацію, в якій опинилася Українська Православна Церква Московського патріархату схожою на ту, яка склалася у Великобританії у 20-ті роки ХХ-го століття. Про це він сказав під час зустрічі делегації Всеукраїнської Ради Церков з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ митрополитом Луганським і Алчевським Митрофаном у Києво-Печерській лаврі, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

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“В той час в Ірландії спалахнула війна і Англіканська Церква опинилася по обидві сторони кордону, залишаючись силою, що була спільною для двох сторін конфлікту”, - пояснив єпископ Крістофер Хілл.

У свою чергу, митрополит Митрофан зазначив, що cтримана позиція УПЦ МП під час конфлікту і відмова від політичних оцінок того, що відбувається на сході України, дозволяє УПЦ МП сьогодні виступати в якості неангажованої сили, яку сторони конфлікту при бажанні могли б використовувати в якості посередника.

“Українська Православна Церква Московського патріархату виступає за збереження територіальної цілісності і єдності країни. УПЦ МП сьогодні є практично єдиним можливим реальним інструментом об’єднання нашої країни і повернення Донбасу в український політичний, культурний і соціальний простір. Адже попри неоднозначне відношення до України зі сторони місцевого населення Донбасу, кожної неділі в православних храмах цього регіону згадується за богослужіннями ім’я Митрополита Київського і всієї України Онуфрія”, - сказав митрополит Митрофан.

Владика підкреслив, що “не треба руйнувати цей чи не єдиний міст, що поєднує Донбас з Україною, варто використовувати миротворчий потенціал Церкви”.

На його думку саме УПЦ МП сьогодні володіє серйозним потенціалом для підтримання стабільності в українському суспільстві і державі, адже вона є найбільшою православною конфесією в країні - біля 13 тисяч парафій рівномірно представлені в усіх регіонах України.

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Генеральний секретар Вcесвітньої Ради Церков доктор Олаф Твейт завірив митрополита Митрофана в тому, що ВРЦ зі своєї сторони готова докласти максимум зусиль для сприяння в подоланні збройного конфлікту в України. Генсек ВРЦ підкреслив, що делегація прибула, щоб “послухати й подивитись, ознайомитись з ситуацією на місці”.

«Ми молимось за вас і висловлюємо нашу солідарність з вами в цей важкий для вас час. Сьогоднішній візит – це візит братів і сестер у Христі, а також візит тих, хто стурбований тим, що відбувається у вашій країні. Такий високий рівень делегації Всеукраїнської Ради Церков свідчить про те, що наша організація не байдужа до ваших проблем», - cказав доктор Олаф Твейт.

Довідка УНІАН. 18-19 березня Україну відвідує делегація Всесвітньої Ради Церков, до складу якої входять 348 християнських конфесій із понад 100 країн, що представляють близько 400 млн християн світу.

Делегацію очолює Генеральний Секретар ВРЦ доктор Олаф Фюксе Твейт. У складі делегації віце-модератор Центрального Комітету ВРЦ православний митрополит Сасімській Геннадій (Константинопольський Патріархат) і президент ВСЦ по Європі, лютеранський архієпископ на спокої, доктор Андерс Вейрюд (Церква Швеції). Також в делегацію входять представники християнських конфесій з Австралії, Великобританії, Голландії, Німеччини, Румунії та США.